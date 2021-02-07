С сегодняшнего дня в регионах возобновляется традиционная форма обучения в старших классах.

Как сообщили в Министерстве образования, 8 февраля 2021 года в общеобразовательных учреждениях, расположенных в других городах и районах страны (за исключением городов Баку и Сумгайыт, Абшеронского района), где проектная вместимость и плотность учащихся позволяют соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м), обучение будет проводиться на уровне общего среднего образования (I-IX классы) 5 раз в неделю; в общеобразовательных учреждениях, проектная вместимость и плотность учащихся которых не позволяет соблюдать социальную дистанцию (не менее 1.5 м), обучение проводится на уровне общего среднего образования (I-IX классы) 3 раза в неделю; в функционирующих при Министерстве образования центрах детско-юношеского развития, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию (не менее 1.5 м), занятия в младших возрастных группах (I-IV классы) будут проводиться в традиционной форме 2 раза в неделю.

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