С сегодняшнего дня начинается вакцинация лиц старше 65 лет.

Лица этой категории могут пройти регистрацию на сайте randevu.its.gov.az или сообщив информацию о себе, позвонив в отдел регистрации поликлиники, в которой состоят на учете. Каждому гражданину, зарегистрировавшемуся на сайте, будет отправлено СМС-уведомление, а при обращении в поликлинику эти лица будут зарегистрированы в ней и им сообщат точную дату и время прибытия в медпункт.

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», на первом этапе после медработников предусмотрена вакцинация лиц старше 65 лет и персонала правоохранительных органов, привлеченного к противоэпидемическим мероприятиям.

Minval.az