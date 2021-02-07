Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил возможное принятие санкций против России в ближайшее время. Об этом он рассказал в своем блоге по итогам визита в Москву.

По словам Борреля, этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав европейских МИД 22 февраля. «Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — отметил он.

Ранее Жозеп Боррель охарактеризовал отношения с Россией по итогам визита в Москву как далекие от удовлетворительных. Тем не менее глава дипломатии ЕС призвал оставлять открытыми дипломатические каналы для «деэскалации кризисов и инцидентов и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеей Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

Minval.az