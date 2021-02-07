В Нижней Саксонии на северо-западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом коронавируса после ввода вакцины от Pfizer, сообщает Focu со ссылкой на заявление местных властей.

«В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка», — говорится в сообщении.

Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников с членами семей поместили на карантин.

Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.

Коронавирусом в мире заражены около 105 миллионов человек, 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

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