60-ый госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Шульц скончался в возрасте 100 лет, сообщили в Гуверовском институте при Стэнфордском университете.

Экс-госсекретарь США умер 6 февраля в американском штате Калифорния.

Шульц занимал ключевые посты в администрациях американских президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. Он также стал почетным профессором Стэнфордской высшей школы бизнеса.

В Гуверовском институте отметили, что Шульц был одним из самых влиятельных государственных секретарей в истории США. В частности, он сыграл ключевую роль наряду с Рейганом в том, чтобы положить конец холодной войне.

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