Вирусолог Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн отреагировал на предварительные результаты расследования пандемии в Ухане. Его слова приводит «Говорит Москва».

По словам Альштейна, предположения об искусственном происхождении вируса не имеют под собой реальной почвы. «По-видимому, самый главный вопрос, который интересует публику, не был ли вирус создан в Ухани в институте вирусологии? Что люди решили создать вирус, который погубит человечество», — сказал он.

Вирусолог назвал такое предположение конспирологической гипотезой. «Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путём. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — добавил он.

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