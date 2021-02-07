4 февраля житель Физулинского района Шахин Гулиев обратился в отдел полиции Физулинского района и сообщил о пропаже без вести своего брата Мехмана Гулиева и жителей района Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова.

Как сообщили в прокуратуре Джабраильского района, в результате предварительного расследования было установлено, что 7 февраля автомобиль марки “ВАЗ 2106” с государственным регистрационным знаком 99 NX 623, принадлежащий Ильгару Ахмедову подорвался на противотанковой мине на территории освобожденного от оккупации села Нузгар Джабраильского района.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками прокуратуры было обнаружено тело Мехмана Гулиева 1988 года рождения.

В настоящее время продолжаются меры по установлению местонахождения других лиц.

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