Британская компания Rolls-Royce впервые за свою историю приостановит работу предприятий по производству авиационных двигателей, передает ТАСС.

Причиной подобного решения стало падение объема мировых авиаперевозок вследствие пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Предприятия будут закрыты на две недели этим летом, однако точные даты пока неизвестны. Как пишет The Sunday Telegraph, в результате временного прекращения функционирования международного авиакосмического подразделения компании работы временно лишатся 19 тыс. человек, из них 12,5 тыс. — в Соединенном Королевстве. При помощи такого шага руководство Rolls-Royce намерено сэкономить десятки миллионов фунтов на заработной плате, электричестве и других расходах.

Недополученные доходы сотрудников будут равномерно растянуты на весь год, чтобы не оставить их без зарплаты на две недели разом. «Мы предлагаем двухнедельное прекращение функционирования всего сектора [предприятий] гражданской авиации летом. Мы понимаем, что это вызовет разочарование у наших коллег, и мы намерены сократить негативное влияние на уровень выплат, распределив его на весь год», — заявили в Rolls-Royce.

Прекращение производства традиционно может происходить во время рождественских праздников, однако указывает на то, что летом такого не случалось ранее никогда

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