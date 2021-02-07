Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, стали уже по меньшей мере человек, сообщает India Today.

Пропавшими без вести остаются 125 человек.

В ходе спасательных операций в районе наводнения из строящегося тоннеля удалось, в частности, достать 16 рабочих, трем из них понадобилась кислородная поддержка.

Спасательные работы на месте трагедии будут продолжаться всю ночь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал в Twitter финансовую поддержку тяжело раненым и ближайшим родственникам погибших в Чамоли.

Minval.az