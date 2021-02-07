Информация о возобновлении пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене, распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

«ЗАО «Бакинский метрополитен» заявляет, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики пока не принял никакого решения по этому вопросу. Для информации добавляем, что во время особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса пассажирские перевозки в Бакинском метро регулируются только на основании решений, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

ЗАО «Бакинский метрополитен» просит СМИ и общественность при распространении информации по этому поводу ссылаться только на официальные источники», – говорится в сообщении.

Minval.az