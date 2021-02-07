Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие происхождение коронавируса, обнаружили в китайском Ухане «важные улики», сообщает Bloomberg.

Непонимание того, как SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку, породило спекуляции о том, что инфекция могла ускользнуть из Уханьского института вирусологии, где находится лаборатория с максимальной степенью защиты. Эти догадки опровергла научная группа, куда входит зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак.

По его словам, ученые сделали ряд находок во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила «горячие точки», где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.

Согласно выводам команды, источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там ключевые для расследования «подсказки».

Дашак при этом не стал делиться подробностями — ожидается, что основные результаты исследования опубликуют до его отъезда из Уханя 10 февраля.

Ученый отметил, что вирусы передаются «путанно» и, чтобы отследить весь их путь, потребуется много времени.

«То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем, и я надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», — подытожил он

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