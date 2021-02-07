Канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививки вакцинами Sputnik V или китайским препаратом, и хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после того, как обе вакцины будут одобрены.

«Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран», — сказал Курц в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, Австрии нужно получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее — независимо от того, кем она была разработана.

«Вакцины — это об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических битвах», — добавил Курц.

Канцлер Австрии также раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам за «бюрократическое и медленное» одобрение вакцин.

Minval.az