В Азербайджане выявлено еще 132 случая заражения коронавирусом, 285 человек вылечились, сообщает Оперативный штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 132 случая заражения коронавирусом, 285 человек вылечились, сообщает Оперативный штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/02/07 18:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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