Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пишет книгу о своих компаниях Tesla и SpaceX. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Земли и Марса», — написал предприниматель.
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пишет книгу о своих компаниях Tesla и SpaceX. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Земли и Марса», — написал предприниматель.
Дата: 2021/02/07 18:22
Раздел: Мир
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