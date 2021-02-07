Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны, сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.

Инцидент произошел примерно в 30 километрах от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.

Радикальная группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

Minval.az