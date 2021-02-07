Многие ученые исследуют различные возможности быстрого выявление больных коронавирусом. Например, итальянская компания частной охраны Italpol обучает собак распознавать таких людей по запаху.

В беседе с ТАСС директор оперативного отдела компании Антонио Дель Греко рассказал, что в настоящий момент обучение заканчивают три собаки. “Сторожевые собаки, особенно овчарки, подходят для такой дрессуры. Мы специально пригласили специалистов, которые достигли достаточно высоких результатов”, – пояснил он.

Специалист отметил, что собак дрессируют по такой же технологии, по которой их обучают определять наличие взрывчатки или наркотиков. Для этого нужно, чтобы животное обладало особо тонким нюхом. Дель Греко пояснил, что от заразившегося человека исходит специфический запах из-за изменений в гормональном фоне. Именно его собаки и должны уловить.

Также он добавил, что проект пока осуществляется на экспериментальной основе, несмотря на то, что к такой услуге уже проявили интерес вокзалы, аэропорты и ряд крупных компаний.

По словам собеседника агентства, обученные собаки помогут значительно ускорить процесс проверки в местах, где ежедневно проходит большой поток людей. Сейчас Italpol ведет переговоры о “трудоустройстве” своих воспитанников.

Обучением собак для определения коронавируса по запаху занимаются и в Австрии. Об этом стало известно летом прошлого года. Новый метод должен позволить выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания.

Minval.az