Папа Римский Франциск выразил озабоченность ситуацией в Мьянме и надежду на скорейшее политическое урегулирование в этой стране. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, впервые после перерыва из-за пандемии с конца прошлого года прошедшей в присутствии верующих на площади Святого Петра.

«В эти дни с беспокойством слежу за развитием событий в Мьянме — стране, которая с момента моего апостольского визита в 2017 году стала мне особенно близка. Выражаю свою близость народу страны, за который молюсь, и взываю к ответственности всех сторон для обеспечения общих интересов, социальной справедливости, стабильности и гармонии демократического сосуществования», — сказал Франциск.

Кроме того, понтифик напомнил о ситуации с мигрантами на «балканском маршруте» и выразил обеспокоенность демографической ситуацией в Италии, где, по его словам, настала «демографическая зима» при значительном сокращении рождаемости. При этом уровень смертности вырос из-за пандемии.

Minval.az