Более 150 человек, по предварительным данным, пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV.

Согласно данным телеканала, большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии. На место ЧП направлены две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Для недопущения дальнейшего ущерба расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.

Власти опасаются за безопасность рабочих, занятых на текущих проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях. В связи с наводнением власти начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлетростанции.

Minval.az