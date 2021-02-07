Обнародован прогноз погоды на завтра.

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в первой половине дня местами возможны туман, моросящий дождь.

Северный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в регионах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и утром местами возможны дожди, в горах снег. Местами будет туман. Западный ветер днем усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-6 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в высокогорных районах 3-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az