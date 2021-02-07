Тезис, что «северные территории», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, были «захвачены», вновь вернулся в повестку ежегодного общенационального съезда в Японии за возвращение «северных территорий», но без упоминания страны, которая их «захватила».

Съезд проходит ежегодно в так называемый День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно участвуют премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства страны. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд без гостей в зале, в режиме онлайн.

«Сегодня, в день северных территорий, в условиях коронавируса мы провели съезд за возвращение северных территорий — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые являются территорией нашей страны. Вызывает крайнее сожаление, что четыре северных острова в течение 75 лет продолжают оставаться захваченными без юридических оснований», — зачитал с трибуны лозунги съезда представитель от молодежи Юя Сато.

В тезисах нынешнего съезда подчеркивается, что необходимо «ускорить переговоры, чтобы решить территориальную проблему, заключить мирный договор с Россией для установления поистине дружественных и мирных отношений между двумя странами».

День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Minval.az