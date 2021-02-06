Отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.

Глава евродипломатии пробыл в российской столице с 4 по 6 февраля. За это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с представителями общественных организаций.

Говоря об отношениях Европейского союза и Москвы, Боррель подчеркнул, что «дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

По его словам, в ЕС озабочены ситуацией с правами человека в России. В этой связи Боррель вновь осудил приговор Алексею Навальному и призвал власти освободить его.

Верховный представитель Евросоюза повторно раскритиковал решение Москвы выслать трех дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши из-за их участия в несанкционированных митингах и призвал российских коллег пересмотреть это решение. Он отверг обвинения в том, что европейцы «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

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