6 февраля представители Албано-удинской христианской общины Азербайджана посетили древний албанский храм-монастырь «Агоглан», расположенный на территории Лачинского района.

Визит был организован Министерством обороны, передает АПА.

Наряду с Албано-удинской христианской общиной в мероприятии приняли участие представители удинской молодежи, принимавшие участие в Отечественной войне.

В храме «Агоглан» прошла служба, которую возглавил заместитель председателя Албано-удинской христианской общины Рафик Данакари, были прочтены молитвы, зажжены свечи.

После службы Рафик Данакари в интервью журналистам отметил, что этот день является священным днем для удинской общины: «Впервые за 180 лет мы посетили храм «Агоглан». Потому что эту церковь посещали наши прадеды. И мы в этот день с представителями общины, и с солдатами, участвовавшими в Отечественной войне, пришли сюда, прочитали молитвы, зажгли свечи. Слава богу, что война закончилась, наши земли освобождены от оккупации. Мы прочитали молитвы за упокой душ шехидов Карабахской войны, пожелали раненым выздоровления».

Заместитель председателя общины подчеркнул, что сегодня Азербайджан еще раз доказал миру, что является мультикультурной страной. Он отметил, что все мечети, церкви и синагоги в Азербайджане являются достоянием азербайджанского народа. Касаясь изменений, которые армяне внесли в храме «Агоглан» в период оккупации, заместитель председателя отметил, что алтарь монастыря искажен: «В албанских храмах алтарь находится на высоте 3 ступеней, а в армянских – 5-6 ступеней. Армяне внесли здесь изменения, установили алтарь выше. Кроме того, сменили кресты. На стенах нарисовали армянские кресты. Но конструкция самого строения указывает, что это албанский храм».

Minval.az