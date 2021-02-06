«Сегодня особенный день для меня. Наши азербайджанские друзья организовали эту поездку, и мы приехали и увидели эти прекрасные места. Эти прекрасные места — освобожденные от оккупации земли. Мы очень рады. Но сцена, которую мы видели в Джабраиле, была ужасной».

Об этом заявил посол Афганистана в Азербайджане Аманулла Джейхун во время визита представителей дипломатического корпуса в Джабраил и Зангилан, передает АПА.

Он сказал, что там вырыты и разрушены могилы: «Я там заплакал. Если вид этих могил кого-то не волнует, я не знаю, какова совесть этих людей. Они выкопали могилы и извлекли тела, это бесчеловечно».

Minval.az