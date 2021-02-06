В Прокуратуру Масаллинского района поступила информация об убийстве 5 февраля примерно в 19 часов жителя села Виляш Мусаева Зейдуллы Фейзи оглу.

Как сообщили в прокуратуре Масаллинского района, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнили другие необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что З.Мусаева убил его брат Мусаев Рауф Фейзи оглу во время возникшего между ними конфликта, ударив топором по голове.

По факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (преднамеренное убийство), назначены сооттветствующие экспертизы.

Р.Мусаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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