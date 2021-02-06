Временный поверенный в делах посольства Ливии в Азербайджане Ашраф Адам Саад совершил молитву в разрушенной армянами мечети в Зангилане.

Дипломат совершил намаз в мечети, ставшей жертвой варварства армян, передает Репорт.

«К счастью, мы приехали сюда, мечеть вернулась своим владельцам, и мы смогли совершить намаз», — сказал дипломат после молитвы.

Отметим, что иностранные дипломаты в Азербайджане отправились в Джебраил и Зангилан. По поручению президента Ильхама Алиева послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посещают территории, освобожденные от армянской оккупации. Цель – наглядно показать иностранным дипломатам последствия армянского вандализма на этих территориях.

Minval.az