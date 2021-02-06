Несмотря на неоднократные предупреждения, что проникновение гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории Азербайджана без получения соответствующего разрешения представляет серьезную опасность для их жизни и здоровья, и поэтому им следует воздерживаться от подобных действий, до сих пор встречаются случаи, когда отдельные лица, рискуя собственной жизнью, проникают на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории в обход постов.

Об этом сообщили в Бардинской региональной группе МВД Азербайджана, передает Репорт.

В результате мероприятий, проводимых с ноября прошлого года сотрудниками Агдамского райотдела полиции, в ходе проверки поступающей информации и своевременного предотвращения подобных опасных ситуаций было выявлено 40 правонарушителей. В результате мер, осуществляемых сотрудниками Ходжавендского РОП выявлено 84 нарушителя.

В отношении выявленных нарушителей приняты законные меры в соответствии со статьями Кодекса об административных проступках.

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