В Иране начнется вакцинация против коронавируса COVID-19 в течение недели, заявил в субботу президент страны Хасан Роухани.

«Вакцинация начнется на этой неделе, и это реальный повод для радости», — заявил он в ходе телевизионного обращения к гражданам.

Точный день начала вакцинации населения он не назвал.

Самолет с первой партией российской вакцины «Спутник V» прибыл в Тегеран в минувший четверг. Также в стране ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она прибудет в феврале.

В декабре Иран начал клинические испытания одной из своих собственных вакцин, и, по словам Роухани, они могут стать доступными к применению в начале лета.

Minval.az