Национальный приморский парк подвергся масштабной дезинфекции, проводимой в рамках борьбы с коронавирусом (COVID-19).

С раннего утра субботы, 6 февраля, несколько десятков рабочих занялись обеззараживанием главной прогулочной зоны города, используя дезинфицирующие средства и специальную мелкую и крупную распылительную технику, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В том числе дезинфицированы скамейки, тротуары, фонарные столбы, и многие другие предметы на территории бульвара.

«В связи с ослаблением особого карантинного режима в нашей стране людей, приходящих на бульвар, становится больше. Поэтому дезинфекция здесь проводится регулярно. Все объекты, расположенные на бульваре, включая кафе, амбары и офисы, объекты общественного питания, прогулочные катера, аттракционы, регулярно дезинфицируются специальными растворами», — заявил директор ООО «Национальный приморский парк» Рафаиль Нифталиев.

Он призывает каждого, отправляющегося прогуляться по бульвару, следовать рекомендациям Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

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