В Азербайджане выявлено еще 115 случаев заражения коронавирусом, 201 человек вылечился. Три пациента с коронавирусом скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 115 случаев заражения коронавирусом, 201 человек вылечился. Три пациента с коронавирусом скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/02/06 17:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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