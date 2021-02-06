В Азербайджане вакцинированы 65 тыс. человек. Об этом сообщили в Кабинете министров, передает АПА.

5 февраля в страну завезли еще 648 000 доз вакцины. До сегодняшнего дня в страну было ввезено всего 848 тысяч доз вакцины.

Minval.az