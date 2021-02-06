В результате мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, задержан и привлечен к следствию мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, несущему службу на территории города Сумгайыт.

Как сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре, установлены обоснованные подозрения в том, что 4 февраля 2021 года около 20:00 автобус марки Daewo (10-TG-816), управляемый жителем поселка Мушвигабад Гарадагского района столицы, находившимся в состоянии алкогольного опьянения Джейхуном Гулуевым (1977 г.р), которые ранее был осужден по статье 221.1 Уголовного кодекса, продолжил движение на красный свет светофора. Несмотря на требование сотрудников дорожной полиции остановиться, водитель автобуса продолжил движение. Установлены обоснованные подозрения в том, что после остановки автобуса с применением специальных средств, водитель автобуса применил насилие в отношении сотрудника полиции Эльнура Рагимова, подошедшего к нему для составления протокола об административном правонарушении.

По факту в прокуратуре города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Джейхун Гулуев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию, пишет АПА.

Следствие продолжается.

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