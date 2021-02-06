Бывший президент Армении, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида Роберт Кочарян, находящийся с визитом в России, в интервью Sputnik заявил о своем возвращении в большую политику.

По словам Кочаряна, сейчас чувствуется большой спрос на «понятных и сильных личностей». Поэтому новые парламентские выборы станут двухполюсными – между нынешней властью и ее антиподами.

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«Люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, — сказал Кочарян. – Маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах — в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть».

Ранее сообщалось, что до 8 февраля Кочарян проведет в Москве встречи с российской элитой, после чего вернется в Армению.

Minval.az