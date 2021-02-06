Руководство Гонконга ввело в действие новые принципы и учебные планы по образованию в области национальной безопасности, в рамках которых учителя должны отговаривать школьников от протестов уже с шести лет. Об этом сообщается на сайте администрации Гонконга, там же опубликована подробная инструкция для школ.

Преподавателям придется рассказывать детям, что никакие дискуссии по поводу вопросов национальной безопасности недопустимы. Из учебных заведений уберут все книги, которые хоть как-то выражают сомнения в обоснованности закона, а пение определенных песен и выкрикивание лозунгов отныне запрещено.

Уроки должны помочь школьникам понять историю страны, важность национальной безопасности и государственного гимна. Им расскажут о наказании за взаимодействие с иностранными государствами, деятельность против властей и терроризм.

Детям постарше объяснят, как Народно-освободительная армия Китая защищает Гонконг, при этом такую повестку включат даже в уроки географии и биологии.

Профсоюз учителей раскритиковал инициативу отдела образования. Вице-президент организации Тин Фэн Чак заявил, что таким образом будут разрушены отношения преподавателей и учителей, а кроме того, указания подрывают цель сформировать у детей критическое и независимое мышление, пишет The Guardian.

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