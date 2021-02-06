Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не отказываться от «Северного потока-2» в связи с задержанием Алексея Навального. По мнению главы правительства страны, он выступает за освобождение оппозиционера, однако признает, что строительство газопровода отвечает интересам многих стран ЕС. Об этом пишет Welt.

«Кто считает, что новый трубопровод отвечает только интересам России — тот ошибается», — заявил канцлер. Он назвал проект позитивным и добавил, что от него выиграют Германия, Австрия и другие европейские страны.

Курц подчеркнул, что приговор Навальному неприемлемый, и призвал к освобождению политика. Однако при всех различиях важен и диалог с Россией со стороны ЕС, отметил глава австрийского правительства.

Minval.az