Пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Как сообщает АПА, в информации говорится о том, что в ходе расследования, проведенного на основании информации, поступившей в Пираллахинское районное отделение полиции о том, что 17 января этого года жительница Пираллахинского района столицы Рамазанова Лала Аламдар гызы (1981 г.р.) пропала без вести, было установлено, что ее убили.

Были установлены основания для подозрения в том, что 17 января 2021 года Тельман Мовсумзаде (1975 г.р.) примерно в 23 часа убил в своем доме Л.Рамазанову на почве личного конфликта с нанесением ножевых ранений, а затем для сокрытия следов преступления закопал ее тело во дворе этого дома.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (преднамеренное убийство), Т.Мовсумзаде был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия, в ходе проверки показаний Т.Мовсумзаде обнаружили и отправили на судебно-мединцинскую экспертизу тело Л.Рамазановой.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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