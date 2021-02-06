Завтра, в воскресенье, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 12-16 градусов тепла, в Баку – ночью 4-6, днем 14-16 градусов тепла.

Завтра вечером в некоторых восточных районах Азербайджана ожидаются осадки. Местами будет туман, будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 6-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, усилится до 15-18 м/с, времнами до 20-23 м/с. В районах с 7 по 8 февраля ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с.

Minval.az