Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о 63 случаях побочных реакций, предположительно, вызванных вакцинами от коронавируса. Среди них шесть летальных исходов.

В заявлении федерального офиса общественного здравоохранения страны подчеркивается, что ни одно из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов.

Больше всего побочных эффектов выявили у женщин (57%). Их всех случаев 37 (59%) сочли несерьезными. Наиболее часто встречались слабые реакции организма на прививку: головная боль, озноб, лихорадка и боль в месте укола.

Остальные 26 случаев (41%) — серьезные. Среди побочных эффектов отмечались отдышка, ангионевротические отеки, при которых обязательна госпитализация, связанная с аллергическими реакциями сыпь, а также тяжелые гриппоподобные симптомы — высокая температура, боли в конечностях. Шесть пациентов в возрасте от 85 до 92 лет, имевших некоторые заболевания еще до вакцинации, умерли.

«С учетом имеющейся на сегодняшний день информации смерти, о которых идет речь, были связаны с заболеваниями, которые часто наблюдаются в данном возрасте (инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей). Хотя смерти совпали по времени, нет конкретных доказательств того, что они были вызваны вакцинацией», — подчеркнули в федеральном офисе общественного здравоохранения.

Сейчас в Швейцарии активно идет вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Конфедерация закупила в общей сложности 16,5 миллиона доз вакцин этих производителей.

Minval.az