В США определили самого подлого человека, из когда-либо живших на Земле. Сомнительного титула удостоился американский серийный убийца Карл Панцрам, который был казнен за убийство 22 человек в 1930 году.

Панцрама считают «Самым подлым из когда-либо живших людей», а его высказывания о человечестве — квинтэссенция мизантропии, сообщает Lad Bible. Издание также наделило Панцрама сомнительным «титулом».

Когда Панцрама задержали и судили, доказать удалось только его причастность к убийству пяти человек. Сам он настаивал, что убил 22 человека. Сейчас принято считать, что жертвами Панцрама стали около ста человек в разных странах.

Обстоятельства его преступлений шокировали общество. Так, в Африке он развлекался тем, что скармливал людей крокодилам, а в США насиловал детей и безжалостно их убивал.

Будучи задержанным, Панцрам не стал отрицать свою вину, а добровольно признался в убийствах, объяснив их своей ненавистью к человечеству.

Степень ненависти Панцрама к людям была такой, что когда его вешали, убийца разозлился на слишком «закопавшегося» палача и закричал ему: «Шевелись, пока ты копаешься, я успел бы прикончить дюжину человек».

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