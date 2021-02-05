Экономика США находится в трудном положении. Из-за последствий пандемии коронавируса не хватает еды 36 млн американцам.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме.

«Абсолютно ясно, что экономика всё еще находится в трудном положении. Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше. 24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды. Поэтому я буду действовать и буду действовать быстро», — заявил американский лидер.

Байден отметил необходимость принять пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.

Minval.az