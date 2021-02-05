Германия неизбежно откажется от проекта «Северный поток-2» с приходом нового правительства. Об этом пишет журналист Bloomberg Андреас Клут.

По мнению автора, Меркель «цепляется» за российский газопровод только лишь для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами. При этом канцлер понимает, что такое партнерство просуществует до федеральных выборов в сентябре. К тому моменту она уже покинет свой пост, и и вместе с возглавляемой ею Христианско-демократической партией (ХДС) в коалицию войдет, вероятнее всего, «Партия зеленых», которая является ярым противником «Северного потока-2».

«Меркель знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и «зеленых» объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — пишет Клут.

Автор отметил, что в ближайшие дни или недели Меркель предстоит «неприятный» разговор с президентом США Джо Байденом по поводу российского газопровода. Позиции двух стран по-прежнему не сходятся: Берлин считает проект чисто коммерческим, а Вашингтон видит в нем геополитический аспект. Так что напряжение между странами будет, скорее всего, только нарастать.

Minval.az