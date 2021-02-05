Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

«Я очень рад номинировать Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира за 2020 год в знак признания его смелости и усилий по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противостояния растущему авторитарному режиму России», — объяснил Валенса.

Он добавил, что Навальный «борется против тоталитаризма за идеалы демократии» таким же образом, как он сам он боролся против коммунизма в Польше несколько десятилетий назад. В 1983 году Валенса присудили Нобелевскую премию мира.

По словам Валенса, политические активисты «продолжают погибать или находиться под угрозой», несмотря на «признание и уважение на самом высоком уровне международного сообщества».

Ранее на Нобелевскую премию мира Навального выдвинули норвежские законодатели. Также на премию выдвинуты бывший президент США Дональд Трамп, экоактивистка Грета Тунберг, белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская, Мария Колесников и Вероника Цепкало и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В 2020 году Навального тоже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда награду присудили Всемирной продовольственной программе.

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