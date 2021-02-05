В соответствии с распоряжением премьер-министра Азербайджана ведется подготовка проекта госбюджета на 2022 год, а также бюджетных расходов на последующие три года.

Об этом было сообщено на заседании коллегии Министерства финансов.

Было отмечено, что будут начаты разработка проекта документа по среднесрочным расходам, охватывающего пилотные отделения функциональной классификации «образование», «сельское хозяйство» и «охрана окружающей среды», прием заказов на основании соответствующего письма-инструкции, которое будет отправлено. В отличие от прошлого года, в нынешнем году будет проведен мониторинг выполнения программ и мероприятий по пилотным отделениям.

Министр финансов Самир Шарифов дал соответствующие поручения по своевременному и качественному выполнению начатых в соответствии с законодательством работ с соблюдением соответствующей последовательности выполнения, отметив, что идет финальная работа по реализации новой программы бюджетного прогнозирования с широкими возможностями.

Minval.az