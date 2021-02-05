Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с высылкой дипломатов из России, назвав ее необоснованной.
Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции, в которой также принимал участие президент Франции Эммануэль Макрон.
«Во время заседания мы приняли к сведению информацию высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Алексею Навальному. Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России» — сказала канцлер.
Ранее 5 февраля МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.
Ангела Меркель напомнила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».
«Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — заявила Меркель.
Говоря о проекте «Северный поток — 2», она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной. «Мы говорили сегодня об этом очень интенсивно, но мы разделяем мнение, что мы не должны оказаться в односторонней зависимости от России. Мы всегда выступали за то, чтобы Украина продолжала получать газ из России как страна-транзитер, мы будем делать это и дальше», — добивала Меркель.
По ее словам, несмотря на «глубокие расхождения» между Россией и ЕС, в том числе Германией, «тем не менее, стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам». Она пояснила, что РФ остается соседом ЕС, Европа и Россия работают по вопросам Беларуси, Ливии, Сирии, а также договоров о разоружении. «Это дипломатический задача — несмотря на глубокие расхождения оставаться в диалоге», — добавила она.
Меркель также отдельно подчеркнула вопрос урегулирования на Украине, в котором, по ее мнению, «в последние месяцы было мало прогресса». «Мы хотим это вновь вынести на повестку дня. Это значит, что нужно делать все, чтобы оставаться в диалоге с российским президентом», — добавила канцлер.