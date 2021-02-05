«В соответствии с указами главы государства рост социальных выплат продолжился с начала нынешнего года. Размер президентских стипендий был повышен для семей шехидов на 66,7%, для Национальных героев Азербайджана – на 20%, для участников второй Мировой войны – на 100%, для инвалидов войны и 20 Января, лиц, приравниваемых к инвалидам войны – более чем на 50%, для Героев Отечественной войны была учреждена месячная президентская стипендия (2000 манатов)».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

Он подчеркнул, что очередное повышение пенсий охватывает 1 млн. 140 тыс. пенсионеров или 93% пенсионеров.

«Другие пенсионеры – это лица, которым назначены пенсии на особых условиях. Пенсии будут повышены с 1 января 2021 года, и надбавка за январь будет выплачена вместе с пенсий за февраль».

В соответствии с темпами роста среднемесячной номинальной зарплаты пенсии индексируются и повышаются на 11,4%, добавил он.

По его словам, успешная социальная политика президента Ильхама Алиева обуславливает последовательные шаги по обеспечению благополучия граждан.

В 2020 году на пенсии, президентские пенсии и пособия, адресную социальную помощь было израсходовано 5, 743 миллиарда манатов, что на 20% или один миллиард манатов больше, чем в предыдущем году. По индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий Азербайджан сохраняет лидерство среди стран СНГ.

Minval.az