Обнародована фактическая погода на территории страны.

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов, 5 февраля, к 17:00 на территории страны западный ветер местами усиливался.

Скорость ветра в Дашкесане достиг 25 м/с, в Гяндже – 24 м/с, в Хачмазе, Нафталане – 22 м/с, в Мярязе, Хыналыге, Агстафе – 20 м/с, в Шеки – 19 м/с, в Товузе, Ярдымлы, Кедабеке – 16 м/с, в Шамкире – 15 м/с, в Баку – 23 м/с, в Пираллахи – 20 м/с, на острове Гум – 18 м/с, в Бина – 17 м/с. м/с, на Нефтяных Камнях – до 15 м/с.

По данным станции Нефтяные камни, высота волн достигла 2,2 метра.

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