Бывший министр транспорта Зия Мамедов коснулся слухов о своих близких отношениях с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым.

Мамедов рассказал в интервью Unikal.org, что иногда обижался К. Гейдарова: «У меня были близкие отношения с Кямаледдином Гейдаровым. У каждого есть свой цикл. Аллах видит все. Поэтому он дал каждому разный характер. Я никогда не делал плохих шагов против Кямаледдина, потому что я его очень люблю. Наша дружба не пострадала. В процессе работы могут быть разногласия. Мы оба консультировались по определенным вопросам, потому что занимаем ответственную позицию. Конечно, могли быть разногласия по некоторым вопросам, могла быть обида между нами. Все знают, что я никому не причиняю вреда. Я не сделал ничего плохого. К счастью, пандемия воспитывает и делает людей добрыми. Поэтому мое отношение к нему нормальное», — отметил он.

Minval.az