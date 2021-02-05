В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Тертерского района, были выявлены и привлечены к ответственности лица, пытавшиеся тайно проникнуть на освобожденные от оккупации территории Тертерского района.

Согласно сообщению МВД, 4 февраля в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Тертерского района, были выявлены лица, проникшие на территорию освобожденных от оккупации сел Суговушан и Талыш — жители района Шахрияр Махмудов, его брат Бахтияр Махмудов, Орхан Мамедов и Дагестан Шахвеледов.

За умышленное неповиновение законному требованию сотрудников полиции при задержании в отношении Б.Махмудова, О. Мамедова и Д. Шахвеледова были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлены для рассмотрения в Тертерский районный суд. Каждый из них оштрафован на 200 манатов. В отношении Ш.Махмудова возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 Уголовного кодекса.

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