Оперативный штаб при Кабинете Министров отменил ряд ограничений, введенных в период особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса. В этой связи в последние дни пассажиры стали чаще пользоваться терминалами с целью загрузки средств на карты для оплаты проезда в общественном транспорте.

С учетом многочисленных обращений, поступивших из Бакинского транспортного агентства, а также от граждан, для удобства пользователей «BakıKart» руководство ЗАО «Бакметрополитен» приняло решение об открытии вестибюлей станций метро только для пользования платежными терминалами.

Вестибюли будут открыты пять дней в неделю за исключением субботы и воскресенья, когда общественный транспорт не оказывает услуги по перевозке пассажиров. Кроме того, будут проведены мониторинги для изучения важности использования вестибюлей с целью оплаты и прочих вопросов, принятия необходимых мер: «Но доводим до сведения, что проникать на другие участки станций, в том числе через платформу к противоположному выходу категорически запрещено.

Просим пассажиров соблюдать установленные правила, при входе на территорию станции обязательно правильно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию».

Minval.az