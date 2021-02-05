В качестве отдельного вида продукции потребителям (покупателям) должны быть представлены легкие полиэтиленовые пакеты с ручками и без них толщиной 15-50 микрон, предназначенные для переноса товаров и продукции покупателями в объектах торговли, общественного питания и других.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О внесении изменений в «Правила торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг в Азербайджанской Республике».

Согласно постановлению, потребитель (покупатель) должен быть заранее проинформирован о том, что эти виды продукции предоставляются отдельно и по цене продажи.

Minval.az