Техасский отдел общественной безопасности объявил о розыске одержимой злым духом куклы Чаки из фильма ужасов, сообщает The Guardian.

Сообщение прислали через государственную систему Amber Alert, по которой граждане получат уведомления на мобильные телефоны для помощи поиска пропавшего ребенка. Куклу Чаки назвали подозреваемым в похищении.

Чаки описали как мужчину 28 лет с рыжими или каштановыми волосами, голубыми глазами, ростом примерно 95 см и весом 2,8 кг. На нем был синий джинсовый комбинезон и полосатая рубашка с длинными рукавами, а также он имел нож.

Позже в департаменте объяснили, что инцидент произошло случайно.

“Это предупреждение является результатом тестовой неисправности. Мы просим прощения за путаницу, которую это могло повлечь и усердно работаем над тем, чтобы не повторить этого”, — заявили в отделе общественной безопасности.

Отметим, что впервые кукла Чаки, в которую вселилась душа серийного убийцы, появилась в фильме ужасов Детские игры 1988 года. А в 2013 году вышел фильм Проклятие Чаки.

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